Le unità navali della Guardia di Finanza sono intervenute nel porto di Augusta, dove due imbarcazioni a vela, una battente bandiera polacca e l’altra francese, stavano ostacolando l’ingresso in porto di una motonave mercantile battente bandiera portoghese che trasportava armi da Livorno per la base di Sigonella.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione della capitaneria di porto di Augusta. La sala operativa del reparto operativo aeronavale ha disposto l’invio in zona di due pattugliatori delle stazioni operative navali di Siracusa e Catania. Poco dopo si è aggiunta una terza nave.

Nel corso delle operazioni, coordinate dalla sala operativa in costante raccordo con il comando provinciale di Siracusa, la prefettura e la questura, i militari sono riusciti far entrare in porto la motonave di entrare.

E’ stato impedito alle imbarcazioni a vela di manovrare e così il mercantile è riuscito a fare ingresso nel porto di Augusta senza conseguenze. I dieci occupanti delle imbarcazioni, cinque cittadini italiani e cinque stranieri (di nazionalità irlandese, greca, svizzera, francese e statunitense), sono stati denunciati per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. I due conduttori delle imbarcazioni sono stati inoltre segnalati per le violazioni dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del Regolamento del porto di Augusta.