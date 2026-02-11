“Nessun appoggio iniziale alla candidatura di Gulino del M5S” che “ha partecipato al confronto con spirito costruttivo, senza porre veti e nel rispetto delle proprie procedure democratiche”. Lo affermano in una nota Roberta Suppo, Uccio Blanco, Diego Sinnonio, esponenti del M5S di Augusta in merito alle strategie del Centrosinistra legate alle elezioni amministrative nella città megarese che stanno scatenando numerose polemiche.

Il caso Gulino

Il riferimento a Gulino trae origine dalle indiscrezioni secondo cui l’ex sindaco sarebbe stato proposto dal Pd, incontrando le resistenze del M5S e di Avs che, sabato scorso, hanno deciso di convergere su Salvo Pancari di Sinistra italiana.

“Gruppo territoriale si è espresso per Pancari”

Il Pd, con il suo segretario provinciale, Piergiorgio Gerratana, si è detto sorpreso della scelta dei due alleati ma gli esponenti del M5S ribadiscono di aver compiuto un percorso lineare. “Il gruppo territoriale si è riunito ed ha espresso all’unanimità – sostengono i 3 del M5S – il proprio sostegno alla candidatura del professore Salvo Pancari, individuato come figura capace di guidare la coalizione con equilibrio, competenza e senso delle istituzioni. Una scelta condivisa, maturata attraverso il confronto interno, che ci vede oggi partecipi di un progetto politico orientato alla costruzione di un programma serio e credibile per la città”.

Il messaggio al Pd

Il messaggio ai Dem è chiaro: “Restiamo in attesa di comprendere le decisioni finali del Partito Democratico”.