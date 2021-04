l'assessore ai Trasporti

Un’auto ripresa mentre percorre un parco di Bosco Minniti

L’ira dell’assessore alla Mobilità del Comune

Vandali al parco di via Algeri

Le immagini di un’auto che percorre il sentiero del parco Robinson di Bosco Minniti, nella zona nord di Siracusa, hanno scatenato molta indignazione. Per fortuna, non si sono registrati feriti tra i frequentatori dell’area verde al centro di un progetto di riqualificazione dell’amministrazione comunale che ci hanno messo soldi e risorse. Tra i più infuriati c’è l’assessore ai Trasporti ed alle Politiche sociali, Maura Fontana.

“Inciviltà senza precedenti”

Fa rabbia pensare che finalmente uno spazio verde stia tornando nella disponibilità della comunità, che stia riconquistando bellezza e ordine ma che ci sia ancora chi si ostina a pensare che le regole per lui/lei non valgono in barba ai diritti altrui. Il risultato quale potrebbe essere? Tornare alla chiusura? Allora io mi aspetto che per una volta i cittadini comprendano chi sbaglia. E non parliamo di controlli, con questo grado di inciviltà non basterebbe un vigile a persona”.

Se ci sono gli incivili al parco Robinson di via Madre Teresa di Calcutta, a Bosco Minniti, al parco di via Algeri, nel rione della Mazzarrona, sono comparsi i vandali che hanno danneggiato i giochi per i bambini e commesso altre scorribande. “Ribadiamo il nostro totale disprezzo verso chi ha distrutto i giochi dei bambini e la targa in ricordo degli eroi di Nassiriya, militari dell’esercito italiano, carabinieri e civili caduti nell’adempimento del loro dovere.I cittadini della zona meritano rispetto da questa amministrazione comunale distratta e incapace di valorizzare una periferia da troppi anni abbandonata” dice Paolo Cavallaro, portavoce del circolo Aretusa Fratelli d’Italia Siracusa.

Appello al sindaco