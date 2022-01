si inizierà il 3 gennaio

Al via i lavori per l’illuminazione degli svincoli di Cassibile, Avola e Noto della Siracusa-Gela. A partire da lunedì 3 gennaio, per 12 giorni, i tecnici di Autostrade siciliane saranno impegnati nel ripristino di tutti gli impianti elettrici e installeranno 300 lampade a led di nuova generazione. In occasione dei lavori per alcune ore gli svincoli rimarranno chiusi tra le ore 9.00 e le ore 18.00 e la viabilità subirà delle variazioni.

I lavori ad Avola

Lunedì 3 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Siracusa-Gela; martedì 4 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Gela-Siracusa; mercoledì 5 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Siracusa; venerdì 7 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Gela.

Cassibile

Mercoledì 12 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Siracusa-Gela; giovedì 13 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Siracusa; venerdì 14 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Gela; lunedì 17 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Gela-Siracusa.

Noto

Martedì 18 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Siracusa-Gela; mercoledì 19 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Gela-Siracusa; giovedì 20 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Gela; venerdì 21 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Siracusa.

I lavori tra Ispica e Modica

In merito al completamento del lotto fra Ispica e Modica della Siracusa-Gela l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone ha indicato nel 2022 l’anno in cui sarà concluso l’intervento.

L’opera, realizzata dal Consorzio autostrade siciliane (Cas), prevede la costruzione di un tratto autostradale di circa 10 chilometri in provincia di Ragusa, in prosecuzione del segmento fra Rosolini e Ispica, aperto al traffico agli inizi di agosto