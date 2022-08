la denuncia del pd siracusa

Sono circa 50 gli incarichi da dirigente, tra ospedali del Siracusano e medicina territoriale, inseriti nell’avviso interno dell’Asp di Siracusa che scade il 23 di agosto.

Avviso interno e la disposizione di Musumeci

E’ quanto emerge nel sito dell’azienda sanitaria, in cui è indicata la data di pubblicazione dello stesso avviso, cioè l’8 di agosto, cinque giorni dopo la nota del presidente della Regione, Nello Musumeci, inviata a tutti i dirigenti generali dei dipartimenti, in cui, a proposito “delle procedure di interpello e/o attribuzione di incarichi i cui termini per la presentazione delle domande avranno scadenza nel corrente mese di agosto”, sono ritenute “una deplorevole prassi talvolta utilizzata nel passato e che non può più essere tollerata”.

Inoltre, secondo quanto deciso da Musumeci, “tutti i termini delle procedure già avviate (o da avviare nel corrente mese), con scadenza per la presentazione delle domande ad agosto, devono essere posticipati almeno alla metà del mese di settembre”.

Gli avvisi per gli ospedali

Nello specifico, ecco gli avvisi relativi agli incarichi dirigenziali nelle Uos, unità operative semplici, negli ospedali del Siracusano. Umberto I di Siracusa: Neonatologia, Diagnostica Pet-Tc; Medicina, Chirurgia Accettazione e Urgenza; Endocrinologia; Cardiologia; Emodinamica; Utic; Anestesia; Direzione sanitaria Alessandro Rizza e Umberto I; Fisica sanitaria. Muscatello di Augusta: Utic Unità coronarica; Genetica medica; Patologia da amianto. Avola-Noto: Utic; Neonatologia; incarico dirigenziale Uosd Emodialisi. Lentini:: Anatomia patologica; Senologia; Neonatologia.

La denuncia del Pd

A sollevare la vicenda è l’ex parlamentare regionale del Pd, Marika Cirone Di Marco, che muove degli attacchi all’amministrazione regionale. “Con un avviso interno – dice l’esponente del Pd – che scade il prossimo 23 agosto la Direzione generale dell’Asp di Siracusa manifesta la volontà di assegnare una cinquantina di incarichi per UOS ( unità operativa semplice) e UOSD ( unità operativa semplice dipartimentale) distribuiti tra ospedali e medicina territoriale dell’intera provincia”.

“Tempismo perfetto”

“Con un tempismo perfetto , quanto mai orientato alla devozione al Governo Musumeci/ Razza , di cui è una fedele allineata promanazione, la Direzione generale – spiega l’esponente del Pd, Marika Cirone Di Marco – carica le sue munizioni , guarda caso, proprio sotto campagna elettorale, a trenta giorni dal voto nazionale e regionale Mi auguro che la strumentale temporalità dell’Avviso non sia accompagnata anche da forzature e assenza di oggettività”.