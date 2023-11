la situazione a siracusa

E’ stata, per decenni, una delle professioni più ambite per via del prestigio sociale che ha sempre avuto ma anche per i lauti guadagni che produceva. C’era una volta l’avvocato, almeno nel Siracusano, perché qui, in questo fazzoletto della Sicilia orientale, si registra una fuga dalla professione. La crisi economica ha impoverito l’utenza ed a questo si deve aggiungere l’elevato numero di avvocati sul campo che rende la torta sempre più piccola.

Da avvocato a gestore di case vacanza

“Io ormai non ci rientravo più con i costi – afferma a BlogSicilia un ex avvocato del Foro di Siracusa – per cui due anni fa ho deciso di cambiare lavoro. Negli anni d’oro, ho avuto l’opportunità di compiere degli investimenti immobiliari che, alla fine, hanno dato i loro frutti. Li ho trasformati in case vacanza e producono profitti per una larga parte dell’anno: questo vuol dire che mi ritrovo con delle entrate fisse, sufficienti per condurre una vita tranquilla. Certo, affronto delle spese ma posso assicurare che la qualità della vita è migliorata. Non devo correre per inseguire i clienti che non pagano, la mia nuova clientela mi chiama, prenota, effettua un bonifico e siamo tutti contenti”.

Cancellieri e docenti

Ci sono avvocati, sempre nel Siracusano, che hanno deciso di partecipare ai concorsi della Pubblica amministrazione: in tanti hanno scelto di lavorare sempre al palazzo di giustizia ma vestendo i panni dei cancellieri. Altri, invece, hanno scelto le cattedre della scuola.

“Io e mia moglie – racconta un altro ex avvocato di Siracusa – negli anni scorsi ci siamo avvicinati al mondo della scuola. Abbiamo sfruttato la nostra laurea e così siamo diventati degli insegnanti. Mia moglie, grazie al sostegno, ha avuto una cattedra ed è felice: nel pomeriggio, correggiamo i compiti, serenamente, a casa, mentre in studio gli appuntamenti con i clienti erano diventate delle lotte, soprattutto perché ci raccontavano che non avevano soldi per pagare le nostre parcelle”

Il presidente dell’Ordine degli avvocati di Siracusa

Ma quanti sono gli avvocati del Foro di Siracusa? “Ci sono 1488 avvocati iscritti, prima erano oltre 1500” spiega a BlogSicilia il presidente dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, Antonio Randazzo.

“C’è stato un calo, per via della cancellazione di molti colleghi – analizza Randazzo -anche perché ci sono stati i concorsi nella Pubblica amministrazione. Hanno preferito uno stipendio certo, rispetto ad una remunerazione attualmente incerta e precaria a causa della crisi economica. Va detto che c’è un’altra questione: il numero elevatissimo di avvocati, per cui si aggiunge un altro elemento che testimonia quanto sia difficile per i professionisti portare avanti la propria attività”.

Professione sempre più complicata

Secondo il presidente dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, ci sono altri elementi che rendono la professione sempre più difficile ed il rischio di scoraggiare i professionisti è alto. “Le riforme che sono entrate in vigore stanno creando delle grosse problematiche non tanto ai clienti quanto agli stessi avvocati. Il Legislatore è orientato verso i processi brevi ma in questo modo il rischio è quello di andare nella direzione della giustizia formale ma non sostanziale”