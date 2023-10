la nota della anf

Hanno rassegnato le proprie dimissioni da consiglieri dell’Ordine degli avvocati di Siracusa Sebastiano Grimaldi, Massimo Baglieri, Nunzio Boccadifuoco e Lucia Sciacca. A comunicarlo il direttivo della sezione di Siracusa dell’Associazione nazionale forense.

La sezione siracusana della Anf

“Abbiamo appreso che, nei giorni scorsi, quasi un terzo (quattro) dei Consiglieri ha rassegnato contestualmente le dimissioni dalla carica di Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, massima rappresentanza istituzionale dell’intera Avvocatura Siracusana” si legge nella nota inviata dall’Anf.

L’associazione sostiene che una circostanza simile non è mai capitata, “segno tangibile ed evidente di una frattura all’interno dei componenti della stessa”.

Fatto senza precedenti

“Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati – si legge nella nota – costituisce la massima istituzione forense del territorio, emblema della unità della avvocatura. Le dimissioni in blocco di un gruppo di componenti, che non risulta avere precedenti nella storia dell’Avvocatura siracusana, non può che suscitare viva preoccupazione, sopratutto, per le modalità in cui si sono manifestate, che appaiono inconciliabili con la natura delle funzioni istituzionali dell’Organo, presidio di legalità, imparzialità e trasparenza nell’interesse dell’Avvocatura e di tutta la comunità territoriale”.

L’appello

Il Direttivo della sezione siracusana di ANF auspica, pertanto, che “l’Avvocatura siracusana e la Sua Rappresentanza Istituzionale possano ritrovare, con il contributo delle associazioni forensi maggiormente rappresentative e di quelle territoriali, la unità necessaria per espletare le delicate funzioni che è chiamata svolgere nell’interesse della intera comunità”.

I consiglieri

Ecco chi sono gli altri consiglieri: Antonio Randazzo, Alessandra Formisano, Sofia Amoddio, Adriana Quattropani, Matilde Lipari, Elisa Micciché Umberto Di Giovanni ; Vito Antonio Brunetto, Sebastiano Mallia ; Salvatore Belfiore; Domenico Laface.

La presidenza

Il presidente dell’Ordine degli avvocati di Siracusa è Antonio Randazzo, eletto nel giugno scorso nel corso della prima seduta del Consiglio dell’Ordine. Gli altri incarichi: vicepresidente è Alessandra Formisano, segretario Sebastiano Mallia, tesoriere Domenico Laface. L’avvocato Randazzo, 66 anni, è stato il candidato più votato alle elezioni con 592 preferenze.