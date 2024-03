le indagini

E siamo a tre, in poco meno di 72 ore. Una rapina, un furto ed un tentato furto commessi nell’area di viale Zecchino, una delle zone a più alta densità commerciale.

Il tentato furto in un salone

E’ probabile che vi sia la stessa mano dietro questi colpi, l’ultimo si è verificato questa notte: i ladri hanno provato ad entrare in una sala da parrucchiera ma non sono riusciti a scardinare l’ingresso per cui sono stati costretti a fare retromarcia ed a rinunciare ai soldi che speravano di arraffare una volta entrati nel locale.

Le indagini

Sulla vicenda, ci sono le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa che stanno provando a recuperare le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad identificare gli autori e contestualmente scoprire se vi è uno stesso modus operandi e se il numero di persone coinvolte è lo stesso: un particolare non da poco perché significherebbe certificare l’esistenza di una banda che ha preso di mira i commercianti di viale Zecchino.

Gli altri colpi in viale Zecchino

Due giorni fa, tra viale Zecchino e piazza Giovanni XXIII è andata meglio ai ladri che, in nottata, si erano intrufolati in un’attività commerciale, una sartoria: hanno infranto una vetrata ed a quel punto hanno puntato la cassa dove erano custoditi dei soldi. In questo caso, le indagini sono condotte dalla polizia, che, a sua volta, procede per una rapina, avvenuta qualche ora prima del furto in sartoria, ma più o meno nella stessa porzione di strada, a ridosso della chiesa del Sacro Cuore.

La pista dei tossici

Accanto a questi episodi, ce ne è stato un altro: un furto in via Costanza Bruno, a due passi dal viale Teracati. Alcuni recenti fatti di cronaca, verificatasi pure in altri Comuni della provincia, tra cui a Lentini, legati ad una sequenza di furti, hanno dimostrato che ad agire sono stati giovani tossicodipendenti, pronti a tutto pur di avere dei soldi da spendere nell’acquisto di droga.