la sindaca presenterà una denuncia alle forze dell'ordine

La sindaca di Pachino, Carmela Petralito, presenterà una denuncia dopo la scoperta di un grosso blocco in cemento armato in prossimità di una delle condotte per la raccolta delle acque piovane.

L’atto di sabotaggio

Un ostacolo che ha contribuito agli allagamenti che si sono registrati nella città del Siracusano a partire dal pomeriggio di sabato scorso per via di una bomba d’acqua. Un atto di sabotaggio pericolosissimo emerso nel corso del sopralluogo effettuato dal capo dell’amministrazione di Pachino insieme ai tecnici.

La conta dei danni

Tanti i danni causati dal maltempo: la zona più colpita è stata quella della case popolari di via Mascagni, al centro di un degrado sociale ed urbano e più volte indicata dalle forze dell’ordine come un luogo sensibile, per via di fenomeni di spaccio.

Le infiltrazioni nelle case popolari

Si sono verificate delle infiltrazioni di acqua negli edifici, per cui la sindaca ha chiesto l’intervento dell’Istituto autonomo case popolari affinché si provveda alla riparazione dei danni. Numerosi i bassi rimasti allagati, i proprietari stanno ancora provando a liberare i locali dall’acqua, frattanto Petralito, nella giornata di domani, si recherà a Palermo, per chiedere aiuti al Governo regionale.

Il Pd chiede stato di calamità

Sotto questo aspetto, il neo deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, ha chiesto la proclamazione dello stato di calamità per Pachino. “È necessario agire in maniera celere – dichiara il parlamentare regionale – per fornire aiuto e sostegno a un settore strategico per il territorio della zona Sud della provincia, come quello dell’agricoltura. Ma a trovarsi in difficoltà non sono soltanto gli agricoltori. Tanti e diversi sono infatti i danni registrati dai cittadini che adesso attendono e meritano risposte”.

“Con il gruppo di Idea e Pd, siamo al lavoro per analizzare quanto accaduto e capire cosa non ha funzionato nella gestione del fenomeno perché è inconcepibile che una bomba d’acqua metta in ginocchio un intero territorio” ha concluso il parlamentare regionale del Pd, Tiziano Spada.