allerta gialla in tutta la provincia

Una bomba d’acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri a Pachino, nella zona sud del Siracusano. La pioggia ha coperto le strade di accesso al centro agricolo, si sono, infatti, formati dei laghi, dentro cui sono finite diverse auto. Tante le richieste di intervento alle forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco che hanno avuto molto da fare per rispondere a tutti le chiamate.

Soccorsi nella notte

I soccorsi si sono protrattati anche nella notte, con i pompieri che hanno compiuto dei sopralluoghi per via di alcuni danni ai prospetti ed all’interno delle case. Si sono verificate delle infiltrazioni di acqua che hanno soprattutto colpito i bassi. La sindaca di Pachino, Carmela Petrolito, ha raccomandato “la massima attenzione” in virtù dell’allerta gialla della Protezione civile.

Sopralluoghi in mattinata

Nel corso della mattinata, sono stati avviati i sopralluoghi per verificare la conta dei danni non solo nel centro urbano ma anche nelle zone di campagna dove vi sono numerose aziende agricole, che sono il cuore pulsante dell’economia locale ed un pezzo importante di quella provinciale.

Video tratto da Pachino Cam News

DOMENICA 13 NOVEMBRE

Nord: Un vortice raggiunge le nostre regioni e dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, entro sera giungeranno delle piogge sparse.

Centro: Al Centro tempo ancora instabile sui versanti adriatici e sulla Sardegna, nubi irregolari altrove. In

nottata peggiora forte sul Lazio.

Sud: Tempo più instabile e localmente temporalesco in Puglia e al mattino su Basilicata e cosentino. Sul resto delle regioni nubi irregolari

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE

Nord: Un vortice abbandona le regioni portando ancora piogge su Alpi, Prealpi e vicine pianure del Nordovest. Nubi

sparse altrove.

Centro: Veloce fase di maltempo sul Lazio, poi piogge sulle Adriatiche, cielo sereno o poco nuvoloso su Toscana

e Sardegna, nubi sparse in Umbria

Sud: Il tempo peggiorerà con rovesci in Campania, poi sul Gargano e quindi sulla Sicilia sudoccidentale. Nubi irregolari altrove.