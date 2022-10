danni alle attività commerciali

Il maltempo, che sta imperversando in tutta la Sicilia, ha causato diversi danni a Vittoria, nel Ragusano.

La bomba d’acqua a Vittoria

Nel centro agricolo, si è abbattuta una bomba d’acqua ha creato diversi allagamenti: alcune strade sono rimaste invase dall’acqua, diverse le auto rimaste in panne, per cui sono state inoltrate le richieste di soccorso alle forze dell’ordine per tirare fuori i conducenti ed i passeggeri.

Negozi allagati

Problemi anche per numerose attività commerciali, infatti l’acqua si è infiltrata nei bassi, costringendo i commercianti a dotarsi di secchi e ramazze per evitare che l’acqua danneggiasse tutto. Le zone maggiormente colpite dalla bomba d’acqua sono state via Adua, via Garibaldi, via De Ruggero, via Che Guevera ma altre aree hanno subito gli allagamenti.

Maltempo nella Sicilia occidentale

Notte di pioggia allagamenti, incidenti e disagi nella Sicilia occidentale. Da Palermo a Trapani sono state ore difficili quelle appena trascorse.

Scontro frontale in circonvallazione

Un grave incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana a Palermo, all’altezza dello svincolo di vie Ernesto Basile, nella carreggiata in direzione Trapani. A causarlo la pioggia che ha reso la strada scivolosa e la scarsa visibilità ma anche qualche manovra errata da parte degli automobilisti.

Allagamenti a Trapani

Il nubifragio si è abbattuto anche sulla città di Trapani che è tornata ad allagarsi come avvenuto già qualche giorno fa alle prime piogge.

Ordinanza del sindaco

Il sindaco Giacomo Tranchida ha disposto con propria ordinanza per questa mattina la chiusura di tutte le scuole, del cimitero, delle ville, dei giardini e degli impianti sportivi. Ogni futura decisione dipenderà dalle condizioni climatiche delle prossime ore, in attesa dei nuovi bollettini della protezione civile. La città però è tornata nel caos totale, nuovi danni a case e negozi.

Il quarto allagamento in poche settimane

Da quando è cominciata la stagione autunnale con queste prime piogge un po’ più abbandonanti è già la quarta volta che Trapani patisce questi allagamenti. Le situazioni più critiche tra le vie Mazzini, Marconi, Alcamo, Marsala, Serisso, Vespri e Virgilio. In molti casi ci sono segnalazioni di scantinati, garage, abitazioni e negozi invasi dall’acqua. Ancora un volta la situazione appare non governabile.

Foto e video forniti da Franco Assenza