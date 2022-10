Indaga la polizia

Un uomo è stato colpiti da diversi colpi di arma da fuoco a Vittoria, in provincia di Ragusa. L’uomo, un albanese regolare nel territorio vittoriese, è stato gambizzato nella notte con 6 o 7 colpi di arma da fuoco nelle campagne tra Vittoria e Pedalino frazione di Comiso.

L’uomo in codice rosso in ospedale

Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. L’albanese gambizzato avrebbe 39 anni e sarebbe regolare sul territorio italiano avendo un regolare permesso di soggiorno.

Sul luogo dell’agguato è arrivata la polizia per cercare di ricostruire le dinamiche della sparatoria e per identificare il responsabile che ha sparato diversi colpi di arma da fuoco contro l’albanese.

A Palermo spari dal balcone

Nei giorni scorsi momenti di paura a Palermo in via Gian Filippo Ingrassia, traversa di corso dei Mille, dove un uomo ha esploso due colpi di pistola dal proprio balcone. I residenti hanno allertato la polizia che è subito accorsa, fermano l’uomo dopo una colluttazione che ha provocato il ferimento di due agenti. L’operazione, a cui hanno partecipato anche i reparti speciali della Polizia di Stato, è finita con l’arresto dell’uomo e il sequestro di un coltello e una pistola a salve.

Paura in via Gian Filippo Ingrassia

Tutto è iniziato con una chiamata al 112 da parte di alcuni residenti che denunciavano la presenza di un uomo affacciato al balcone che aveva esploso dei colpi di pistola. Veri e propri momenti di paura in

in via Gian Filippo Ingrassia, strada che collega corso dei Mille e via Archirafi. L’uomo, M. C. le iniziali, 65 anni alla fine è stato arrestato ma solo dopo una violenta colluttazione con due agenti intervenuti per fermarlo, rimasti feriti.