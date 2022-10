Domenica rischio maltempo in Sicilia. L’Ottobrata con tempo stabile e soleggiato volge al tramonto; domenica gli avamposti di un fronte instabile si faranno largo sull’Isola portando primi rovesci e temporali sui settori occidentali.

Entro lunedì le precipitazioni si estenderanno al resto della Regione ma saranno coinvolte anche Campania e Calabria da fenomeni a tratti forti. Temperature in diminuzione.

Allerta gialla in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, domenica 9 ottobre. Prevista allerta gialla nel Palermitano, Trapanese, Agrigentino, Nisseno e Messinese.

In diminuzione le temperature nell’isola

In diminuzione le temperature dell’Isola: con l’arrivo del maltempo e dei temporali, giù anche il termometro. Valori massimi compresi tra 20 e 26 gradi.

Previsti 25 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 25 a Catania, 20 ad Enna, 25 a Messina, 25 a Palermo, 23 a Ragusa, 26 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord

Cielo poco o irregolarmente nuvoloso ma con nubi medio-alte in aumento al Nordovest dal pomeriggio e locali piogge sulle Alpi occidentali in serata. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 25.

Centro

Cielo poco nuvoloso con velature di passaggio; maggiore variabilità su Lazio e Abruzzo dalla sera. Temperature stazionarie massime tra 22 e 26.

Sud

Cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte in transito, con possibili piogge dal pomeriggio in Sardegna. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 26.

Per lunedi 10 ottobre, temporali in Sicilia

Nord

Molto nuvoloso con deboli piogge al Nordovest, più asciutto altrove con maggiori schiarite, soprattutto dal pomeriggio sul Friuli VG. Temperature in calo, massime tra 17 e 21.

Centro

Molto nuvoloso con piogge e qualche temporale sul versante tirrenico, sporadiche sull’Adriatico con maggiori aperture. Temperature in calo, massime tra 19 e 23.

Sud

Molte nubi e piogge diffuse sul versante tirrenico e in Sicilia, anche a carattere di temporale; più sole in Puglia. Temperature in calo, massime tra 20 e 26.

Martedì 11 ottobre, tempo instabile Sicilia

Nord

Schiarite alternate a nubi irregolari, con addensamenti più consistenti su Levante Ligure e Romagna, senza fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 20 e 23.

Centro

Ancora instabile su versante adriatico e zone interne con qualche pioggia; altrove nubi sparse e schiarite. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 24.

Sud

Instabile fino al pomeriggio con locali rovesci su versante adriatico e ionico, maggiori schiarite altrove. Temperature in calo, massime tra 20 e 25.