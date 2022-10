Torna, dopo i danni dovuti alle burrasche, il bel tempo e il sole sarà prevalente nei prossimi giorni su tutto il Sud del Paese e in particolare in Sicilia anche se le temperature si abbasseranno nelle ore serali e notturne e le nuvole faranno capolino durante il giorno ma senza mai guastare il bel tempo di questo ottobre.

Sono le previsioni per i prossimi giorni rese note dal sito iLMeteo.it che ha comunicato l’andamento del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Ecco cosa ci si aspetta dai modelli meteo previsionali giorno per giorno e area per area del paese fino a metà della settimana appena iniziata

LUNEDI’ 03 OTTOBRE

Nord: Ottobrata sulle regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di cielo sereno o con più nubi solo sui confini.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento salvo più nubi in Sardegna e sulle coste tirreniche. Clima quasi estivo.

Sud: Il sole sarà prevalente ma il cielo sarà più nuvoloso su Campania, Basilicata e Calabria. Clima molto mite di giorno. Venti variabili.

MARTEDI’ 04 OTTOBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo praticamente sereno o poco nuvoloso. Clima molto mite.

Centro: Anche per questa giornata il sole sarà prevalente e il clima molto mite con temperature massime fino a 26°C su Sardegna, Toscana e Lazio.

Sud: Dominio dell’anticiclone per cui la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno salvo più nubi in Sicilia.

MERCOLEDI’ 05 OTTOBRE

Nord: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su Piemonte, rilievi lombardi e sul Triveneto, altrove le nubi saranno meno presenti.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno dappertutto. Fino a 26°C di giorno.

Sud: Prosegue la fase di bel tempo sulle nostre regioni e quindi a parte un po’ di più nubi in Sicilia, per il resto il cielo sarà sereno.