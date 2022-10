Notte di pioggia allagamenti, incidenti e disagi nella Sicilia occidentale. Da Palermo a Trapani sono state ore difficili quelle appena trascorse.

Scontro frontale in circonvallazione

Un grave incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana a Palermo, all’altezza dello svincolo di vie Ernesto Basile, nella carreggiata in direzione Trapani. A causarlo la pioggia che ha reso la strada scivolosa e la scarsa visibilità ma anche qualche manovra errata da parte degli automobilisti.

Scontro fra vettura e minicar

A scontrarsi frontalmente due auto, una Minicar e una vettura che stava arrivando dalla direzione opposta. Da comprendere quale vettura abbia sbagliato nell’imboccare la strada. L’impatto è stato violento ed ha causato il ferimento di tre persone fra cui due minorenni occupanti la minicar.

Tutti ricoverati al civico

Tutti i feriti sono stati trasportati al vicino ospedale Civico. Non si conoscono le esatte condizioni dei protagonisti dell’incidente ma nessuno sarebbe in prognosi riservata.

Inevitabili i disagi per il traffico in zona, già reso caotico dalla pioggia e letteralmente impazzito per il restringimento della carreggiata.

Allagamenti a Trapani

Il nubifragio si è abbattuto anche sulla città di Trapani che è tornata ad allagarsi come avvenuto già qualche giorno fa alle prime piogge.

Rinnovato l’invito del sindaco a non uscire di casa durante la tempesta di pioggia e fulmini. Tante le aree allagate da Viale Marche, a Via Salvatore Lonero, da via Marsala fiono alla centralissima Via Fardella.

Interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari per l’allagamento di alcune abitazioni nei piani bassi del centro mentre proprio l’area intorno a via Fardella e buona parte del centro storico hanno vissuto anche disagi legati ad un black out legato sempre agli allagamenti.

Tombini saltati anche ad Erice e viabilità complessa per raggiungere la zona di Pizzolungo. Per buona parte della notte le strade che collegano Erice a Trapani si sono trasformate in fiumi con l’acqua che da monte scendeva a valle incrementando gli allagamenti.