Alleanza bipartisan per salvare la finanza dei Comuni

Se crollano i Comuni, è finita, va tutto a p…. Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida non usa giri di parole per spiegare il dramma vissuto dai comuni siciliani. Ospite di Casa Minutella, il primo cittadino ha spiegato le principali criticità che i primi cittadini devono affrontare per tenere in piedi la macchina comunale.

Se crollano i Comuni, il dramma bollette e i mancati trasferimenti di risorse

“Non si tratta di essere sindaci di destra o di sinistra”, ha esordito Tranchida, spiegando che in questi momenti di difficoltà, sarebbe opportuno “sentire la Regione vicina”. Tranchida si riferisce alle difficoltà incontrate dai Comuni nel partecipare ai bandi del PNRR. Ma l’elenco dei problemi degli enti territoriali è acuito anche dalla crisi economica che inizia a fare capolino con tutta la sua forza. ” Abbiamo il dramma bollette in questo momento – spiega Tranchida – e non è un problema da poco, perché riguarda anche la dimensione della gestione degli impianti pubblici. Delle piscine degli altri servizi, e poi riguarda anche le famiglie. Su questo è opportuno che la Regione si faccia sentire con determinazione “.

Tranchida, Regione faccia le leggi e poi non tocchi un centesimo

Come risolvere l’empasse sul PNRR e sulla fragilità finanziaria dei comuni? Tranchida lancia una proposta: “Io non ho il potere di cambiare le regole. A prescindere dal governo di turno, però. la Regione appare più lontana di Roma. La Regione deve ritagliarsi il ruolo di soggetto che legifera, che pianifica, che dà indirizzi. Dopo di ciò non deve più toccare un centesimo. Deve ripartire le risorse in base ai parametri degli enti, così finalmente i Comuni potranno dimostrare se hanno una classe di amministratori capaci o meno nello spendere, nel realizzare opere e nel garantire servizi ai cittadini”.

Secondo il primo cittadino di Trapani, per questa nuova strategia sarebbe necessaria una sorta di alleanza “trasversale tra gli schieramenti politici. Non è un problema di faziosità politica ma di scelte per la regione che vogliamo”.

