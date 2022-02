Anche il cantautore Nino D'Angelo tra gli ospiti della puntata

La crisi dei comuni siciliani. In Sicilia ci sono 391 comuni. Ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con i suoi problemi e le sue peculiarità. A che punto siamo? Quali interventi ha in serbo la Regione per mettere mano alla crisi dei territori? Ne parliamo oggi a Casa Minutella con Marco Zambuto, assessore regionale agli Enti Locali. Nel corso della puntata verranno raccolte le testimonianze dei primi cittadini, grazie alla presenza di Giacomo Tranchida (Sindaco di Trapani), Giuseppe Di Mare (Sindaco di Augusta), Domenico Surdi (Sindaco di Alcamo) e Filippo Tripoli (Sindaco di Bagheria). La situazione non è delle migliori, va detto. I dati statistici dicono che un siciliano su tre vive in un comune che non è in grado di fornire servizi essenziali come la manutenzione delle strade, l’assistenza ai disabili o i riscaldamenti a scuola.

La crisi dei comuni siciliani, il rischio default incombe

Sono 85 i comuni siciliani che hanno gravi difficoltà finanziarie e rischiano il default, tra loro anche le tre principali città siciliane: Palermo, Catania e Messina. Secondo l’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, per affrontare la crisi finanziaria dei comuni siciliani serve almeno mezzo miliardo di euro.

Il Concorsone. La Regione ricomincia ad assumere

Zambuto è anche il responsabile del dipartimento della funzione pubblica, il braccio operativo della burocrazia che si occupa della gestione del personale. Da mesi il governo sostiene di non essere in grado di affrontare le sfide poste dal Pnrr per mancanza di personale. Ed è stato indetto un concorso pubblico per riaprire le porte della Regione con nuove assunzioni.

Nino D’Angelo, la voce di Napoli

Nella seconda parte del programma, Casa Minutella ospita Nino D’Angelo, il cantautore che meglio rappresenta la musica pop napoletana. In collegamento anche l’attore Enrico Guarneri e il duo comico Matranga & Minafò. Casa Minutella è in onda il martedì e il giovedì, in diretta su Blogsicilia, Tempostretto e su Video Regione, al canale 16 del digitale terrestre.