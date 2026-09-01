Ancora un assalto a uno sportello bancomat nel Siracusano, ancora una volta con l’utilizzo di esplosivo. L’ultimo episodio si è verificato nel cuore della notte a Francofonte, dove una banda ha preso di mira il bancomat della filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia, in via Commendatore Belfiore.

Cosa è successo

Erano circa le 3 quando una violenta esplosione ha infranto il silenzio della notte, svegliando numerosi residenti della zona. L’onda d’urto ha provocato danni alla struttura e allo sportello automatico, mentre i malviventi sono entrati per prelevare il denaro.

Le indagini

Subito dopo il colpo, nell’area sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare eventuali elementi utili alle indagini.

La zona è stata transennata e messa in sicurezza per consentire ai tecnici e agli investigatori di effettuare i rilievi. Al momento sono in corso verifiche anche sull’eventuale bottino portato via dalla banda.

La striscia di episodi nel Siracusano

L’episodio riaccende l’allarme sulla nuova escalation di assalti ai bancomat che interessa il territorio siracusano. Una sequenza di colpi caratterizzati da modalità particolarmente violente, con l’impiego di esplosivi per aprire gli sportelli e raggiungere il denaro.

Prima di Francofonte, tra gli episodi più recenti, figurano gli assalti avvenuti a Melilli e nella frazione di Belvedere. E ancora prima era toccato a Palazzolo Acreide, confermando una scia criminale che da mesi desta preoccupazione.

Gli investigatori stanno ora verificando eventuali collegamenti tra i diversi episodi e l’ipotesi che dietro gli assalti possa esserci una stessa organizzazione o più gruppi criminali specializzati in questo tipo di incursioni.