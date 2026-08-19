Torso nudo, coltello in pugno, passo malfermo a centro strada come per cercare lo scontro con chiunque osasse fermarlo. È l’immagine che stamattina, poco dopo le 7.30, si sono trovati davanti un maresciallo dei Carabinieri in congedo, Sergio Malfa, ed una guardia giurata in pensione, Giuseppe Montagna- un tempo in servizio alla Securitas-  seduti al bar per un caffè in centro. L’uomo ha percorso via Monsignor Carabelli con un’andatura che i due testimoni hanno descritto come una sfida aperta a chi gli avesse intimato di spostarsi.

L’inseguimento

Finito il caffè, i due hanno deciso di non perderlo di vista. Sono saliti in auto e lo hanno seguito a distanza mentre l’uomo raggiungeva piazza della Vittoria, poi via Gorizia e piazza Santa Lucia, nel quartiere della Borgata.

Nel frattempo hanno chiamato il 112, restando in contatto costante con la sala operativa e aggiornandola passo passo sulla posizione del soggetto.

L’arrivo della polizia

L’intervento è stato rapido: due volanti della Polizia di Stato sono arrivate da via Gorizia, guidate sul posto dagli stessi cittadini, e hanno bloccato l’uomo in piazza Santa Lucia. “Complimenti alla Polizia di Stato per aver risposto tempestivamente e per aver bloccato il soggetto, che chissà sarebbe potuto essere protagonista di un altro episodio di violenza in piazza Santa Lucia”, hanno dichiarato i due testimoni.

La pericolosità della Borgata

La scena si è consumata nell’area di corso Timoleonte, alla Borgata, quartiere finito più volte nel mirino della cronaca per spari, risse e spaccio di droga. Sulle criticità della zona è intervenuto anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro, che proprio ieri ha richiamato l’attenzione delle istituzioni sulla sicurezza del rione.

L’appello

“Non voltatevi dall’altra parte: quando vedete scene simili chiamate le Forze dell’Ordine, che rispondono immediatamente, come è accaduto stamattina”, l’invito lanciato dai due protagonisti della vicenda, convinti che il senso civico resti l’unica arma davvero efficace in un quartiere già segnato dalla tensione.
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