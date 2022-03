parla il delegato dell'associazione salvo russo

“Da 4 anni noi volontari dell’associazione Tappami abbiamo coperto a Siracusa, senza percepire compenso, oltre 460 buche ma il Comune ha deciso di privarsi del nostro contributo”.

C’è amarezza nelle parole di Salvo Russo, delegato per la provincia di Siracusa, dell’associazione nazionale Tappami dopo la comunicazione del Comune di Siracusa che, con una Pec, ha revocato una determina del 2018.

Quel provvedimento autorizzava i volontari, in modo gratuito, a riempire le voragini sulle strade, che spesso sono pericolose per l’incolumità di ciclisti e motociclisti, oltre a creare danni alle auto.

L’affondo della Lega

La notizia della revoca del protocollo l’ha data stamane il responsabile provinciale della Lega, Enzo Vinciullo, che ha attaccato il Comune di Siracusa.

“Nel ringraziare l’associazione Tappami per avere, in tutti questi anni, svolto un servizio encomiabile e di supplenza nei confronti dell’amministrazione comunale totalmente assente, non possiamo non rimanere esterrefatti di fronte a questo provvedimento tardivo, se motivato, e privo di qualsiasi logica di buona e sana amministrazione. Invitiamo l’Amministrazione Comunale di Siracusa a revocare, in autotutela, il provvedimento”.

“Chiesti motivi ma nessuna risposta” dice Russo

Il delegato di Siracusa dell’associazione Tappami ha provato a contattare i vertici dell’amministrazione comunale per chiedere spiegazioni. “Va detto – dice Salvo Russo a BlogSicilia – che il protocollo, sottoscritto nel 2018, è stato avallato da esponenti dell’amministrazione comunale tutt’ora in carica. In quel periodo, c’erano l’attuale sindaco Italia, in quel periodo vicesindaco, e poi l’assessore e vicesindaco Pierpaolo Coppa, che, naturalmente, ho provato a contattare senza ricevere risposte”.

“Prima della revoca, ho ricevuto una comunicazione – dice Russo – da parte del Comune: in sostanza, stavano valutando la possibilità di chiudere il protocollo con la nostra associazione per una presunta violazione di un articolo. A quel punto, ho chiesto di incontrarci per definire meglio la questione, visto che quel protocollo sono stato io stesso a redigerlo. Niente”.

Revoca ad un anno dalle elezioni

Il delegato dell’associazione Tappami non sembra molto stupito dalla revoca. “Avviene – dice a BlogSicilia Russo – ad un anno dalle elezioni amministrative. Io non devo candidarmi a nulla, noi facciamo volontariato senza alcuno scopo di lucro e politico. E’ strano che viene fuori un problema dopo 4 anni”.

“Continueremo lavoro per ex Provincia e Carlentini”

L’associazione Tappami ha altri incarichi nel Siracusano. “Abbiamo dei protocolli, tutt’ora in vigore, – dice a BlogSicilia Russo – con l’ex Provincia ed il comune di Carlentini”

Il Comune ha stanziato 2 milioni per le strade

Prima dell’ufficializzazione della revoca del mandato all’associazione Tappami, l’assessore alla Polizia municipale, Dario Tota, aveva annunciato un piano per coprire il 75% di buche in città entro il mese di maggio. Inoltre, in occasione di una conferenza stampa, risalente al 15 febbraio il sindaco Italia ha sostenuto che il Comune investirà poco meno di due milioni di euro per il rifacimento delle strade e tra queste ce ne sono alcune tra le più ammalorate come viale Ermocrate.