mutuo con la cassa depositi e prestiti

L’amministrazione comunale investirà poco meno di due milioni di euro per il rifacimento delle strade e tra queste ce ne sono alcune tra le più ammalorate come viale Ermocrate. I lavori partiranno a giorni e la previsione è di completare l’intero piano di interventi entro la fine di maggio.

L’annuncio della giunta

L’annuncio è stato dato stamattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal sindaco, Francesco Italia, dall’assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Dario Tota, e dal dirigente del settore, Jose Amato.

Mutuo con Cassa depositi e prestiti

I lavori si aggiungono a quelli di chiusura delle buche annunciati nei giorni scorsi dall’assessore Tota e per i quali si ricorrerà anche all’aiuto di volontari. Le nuove opere saranno finanziate per un milione 715 mila

euro con un mutuo della Cassa depositi e prestiti e, per la parte rimanente, con i fondi della tassa di

soggiorno.

“Strade sicure entro maggio”

“Un investimento importante – ha commentato il sindaco Italia – che ci permetterà, entro fine maggio, di rendere più sicura la circolazione stradale. Questi interventi si sommano a quelli già realizzati negli ultimi anni o che sono in corso su altre importanti arterie. Penso alle vie Pitia, Tisia, Senatore Di Giovanni, Piave, Crispi, Von Platen, Mozia, Doumontier ed a quelli di manutenzione ordinaria già avviati”.

Gli interventi

Gli interventi saranno scaglionati. A partite per primi saranno quelli i cui importi hanno richiesto adempimenti amministrativi meno complessi. I lavori riguarderanno le vie Salibra (spesa prevista 80 mila euro), Lo Bello-Tica (75 mila), Diaz-Gioberti (135 mila), un tratto di corso Gelone a partire dal Pantheon (162 mila euro), via Maniace (91 mila) il tratto di lungomare Vittorini nella zona del parcheggio Talete (100 mila) e la nuova rotatoria di riva Nazario Sauro, al posto di quella oggi realizzata con dei dissuasori, per un importo di 52 mila euro. Le ultime tre di queste opere sono state finanziate con i fondi della tassa di soggiorno.

I primi lavori

Nelle prossime settimane, appena completate le procedure, inizieranno i lavori nei viali dei Comuni ed Ermocrate (rispettivamente 454 mila e 348 mila euro), in via Giarre (230 mila euro) a completamento delle

opere già realizzate, e nella traversa a Cifalino (230 mila euro).

“Siamo consapevoli – ha detto l’assessore Tota chiudendo la conferenza stampa – che le condizioni delle strade, specie dopo le forti piogge dei mesi scorsi, richiedono finanziamenti più cospicui ma ci siamo dati una programmazione, che tiene conto del tipo di intervento richiesto e dei soldi disponibili, e in questo

senso ci stiamo muovendo”