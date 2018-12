Un cadavere carbonizzato è stato trovato dalla polizia in via Foti, nel rione Mazzarrona, periferia nord di Siracusa. Il corpo potrebbe essere di un uomo di 60 anni, ma la polizia sta ancora indagando per il riconoscimento della vittima.

Secondo quanto scrive Siracusanews il cadavere si trovava sul sedile di guida di una vecchia Fiat 500, parcheggiata proprio in via Foti, nei pressi della chiesa di San Corrado Confalonieri.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i Vigili del Fuoco, avvisati, ieri sera intorno alle 19, da alcuni residenti della zona dell’incendio dell’auto; loro, poco dopo, si sarebbero accorti dell’uomo all’interno, quando già era troppo tardi.

Il cadavere è di Angelo Caruso, 60 anni, siracusano, disoccupato, incensurato. Sarà necessaria l’ispezione cadaverica del medico legale per capire se l’uomo è stato ucciso e poi bruciato e come sia stato assassinato. Gli investigatori indagano sulla sua vita privata.

La salma è stata trasferita in obitorio dove il medico legale effettuerà gli accertamenti per acquisire elementi utili sulle cause della morte e l’orario del decesso.