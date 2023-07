vigili del fuoco in azione



Sta bruciando l’area del Siracusano con numerosi incendi che stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco.

Strada chiusa e poi riaperta tra

La strada statale 114 “Orientale Sicula” è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Augusta e di Priolo Gargallo a a causa di un incendio con fumo che invade le carreggiate all’altezza di Melilli. Nelle ore successive, il tratto è stato riaperto.

Vigili del fuoco in azione

Tante le chiamate al centralino dei vigili del fuoco e del comando provinciale dei carabinieri che stanno dirottando le chiamate anche alla Protezione civile. A quanto pare l’incendio ha interessato Città Giardino, frazione di Melilli, dove si stanno dirigendo le squadre dei soccorritori. Problemi nella zona di Agnone Bagni, tra Augusta e Lentini: in fiamme un boschetto ricavato nell’area del Lungomare.

Incendio a Cassibile

Tra i roghi più significati c’è quello nella zona dei Cugni di Cassibile, da sempre al centro, specie nel periodo estivo, di focolai per via della fitta vegetazione.

Rogo in un lido di Noto

Incendi anche nell’area sud del Siracusano: un rogo è scoppiato in prossimità di uno stabilimento balneare ma, per fortuna, i bagnanti sono riusciti a mettersi in salvo.

Paura a Portopalo

Un rogo si è anche scatenato a Portopalo di Capo Passero, in contrada Maucini, dove si è recata la sindaca, Rachele Rocca che ha fatto sapere della richiesta dell’arrivo di Canadair. Il rogo si è scatenato dai terreni incolti e lo stesso capo dell’amministrazione ha detto di voler procedere alla denuncia dei titolari di questi appezzamenti di terreno. Una casa di riposo è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Paura nel Palermitano

A causa delle elevate temperature l’intero territorio provinciale è interessato da incendi di vegetazione. Proseguono gli interventi per spegnere un incendio nel territorio di Monreale dove attualmente sono impegnate tre squadre di questo comando oltre a personale del corpo forestale e della protezione civile, le operazioni di spegnimento vengono svolte anche con l’ausilio di mezzi aerei.

