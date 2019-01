Una rissa per futili motivi scoppiata in un bar durante i festeggiamenti per il Capodanno, nella frazione di Villasmundo a Melilli (Sr) si è concluso con l’arresto di quattro persone che i carabinieri di Augusta, avvertiti della lite, hanno rintracciato in alcune strutture sanitarie dove i protagonisti si erano recati per farsi medicare le ferite provocate da una spranga di ferro e un’arma da punta e taglio usati nel corso del parapiglia.

Ai domiciliari per rissa e lesioni personali aggravate sono finiti Natale Montagno Bozone di 49 anni, Antonino Montagno Bozzone di 29 anni, Dario Sferrazzo di 26 anni e un giovane di 24 anni.