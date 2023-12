comune con pochi soldi

Non ci saranno i grandi cantanti a Siracusa per festeggiare la notte di San Silvestro in piazza Duomo, tradizionale luogo di ritrovo per brindare al nuovo anno. Come per le edizioni precedenti, l’amministrazione comunale si affiderà alle forze locali: gruppi e band musicali che scandiranno con le canzoni il conto alla rovescia.

Balli in piazza Duomo

Ci saranno anche i momenti dedicati esclusivamente al ballo con i dj che diffonderanno la musica da discoteca. A condurre la serata, salvo soprese dell’ultima ora, sarà Mimmo Contestabile, notissimo presentatore e conduttore di programmi radiofonici.

Comune con pochi soldi

Delusione per chi sperava in un Capodanno più pirotecnico, sotto l’aspetto della presenza delle star, del resto “con tre debiti fuori bilancio, purtroppo non ci sono fondi sufficienti per finanziare un Capodanno con cantanti di primissimo livello” spiega una fonte di Palazzo Vermexio. Insomma, non sarà come a Palermo, dove la notte tra il 31 dicembre ed il primo gennaio si esibirà Elodie, che, come è facile immaginare, attirerà fan da tutta la Sicilia, Siracusa compresa.

La stagione dei concerti in estate

Eppure, in estate, dunque qualche mese fa, Siracusa è stata al centro di concerti delle star della musica italiana: al Teatro greco si sono esibiti Biagio Antonacci, i Negramaro, Zucchero, Giorgia, Carmen Consoli, tanto per citarne qualcuno, per cui i siracusani si erano fatti la bocca buona.

L’interesse dei privati

Quei concerti scatenarono tante polemiche per l’uso dell’antica cavea che avrebbe potuto danneggiarsi come denunciato da associazioni ambientaliste e noti archeologici, infatti, nel prossimo anno, la Regione, proprietaria del sito, ha deciso di allestire uno spazio nell’Ara di Ierone, sempre nell’area del Parco archeologico di Siracusa, facendo tutti contenti.

Ma quelle esibizioni non furono finanziate dal Comune di Siracusa, bensì dai privati che, naturalmente, ottennero tutte le autorizzazioni necessarie per poter organizzare i 12 spettacoli.