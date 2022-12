l'annuncio del sindaco

Non ci saranno i big della musica a Siracusa per la festa in piazza Duomo, in Ortigia, per salutare il nuovo anno. In realtà, negli anni scorsi, non ce ne sono stati mai stati, le amministrazioni che si sono succedute hanno sempre optato per un Capodanno in house, con musicisti, band e dj del posto. L’annuncio lo ha dato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sui social.

Musicisti sul palco

“Vi aspetto il 31 dicembre in piazza Duomo per salutare insieme il nuovo anno” ha scritto il capo dell’amministrazione comunale.

Tra le band che si esibiranno i Neri a Pois, gruppo siracusano, composto da Manuel Salonia, Vincenzo Partexano, Carlo Salemi e Nicoletta Palermo, e poi De La Roca, nome d’arte di Giancarlo Cutrufo, fratello dell’ex presidente del Siracusa, Gaetano Cutrufo, uno degli esponenti più importati del Pd, diventato una stella a Panama con alcuni singoli.

Si esibiranno anche i Mosaiko, band calabrese, composta da Andrea Artale, Samuel Capodieci, Marika Artale, Marco Fazio, Mariano Fazio, Paolo Docimo. Il deejay sarà Pierluigi Giacoia con il compito di “far ballare” il pubblico mentre l’intera serata sarà condotta da Mimmo Contestabile, autore radiofonico, speaker e voce di Fm Italia.

Rassegna musicale all’Urban center

Prende il via questa sera “Urban Fest” la rassegna organizzata dal Comuhe che si terrà all’Urban Center fino al 5 gennaio prossimo. Si tratta di sei appuntamenti gratuiti che spazieranno in diversi generi e nei quali ci sarà

spazio anche per il teatro e la parola. Il primo appuntamento questa sera alle 22 con Lunitrio: Lucia De Luca alla voce, Andrea Passanisi alle testiere, Nicolò Carbonaro alla chitarra. Nella stessa serata si esibiranno i Radiofreccia- Luciano Ligabue Sr Tribute Band- con Giuseppe Gallone alla voce, Andrea Passanisi alle testiere, Nicolò Carbonaro alla chitarra, Carlo Passanisi al basso, Antonio D’Amico alla chitarra, Michele Criscimanna alla batteria

Il programma di domani

Domani alle 22, Smoking Blue Reggae: Ramona Martinez (voce solista), Angelo Patania (tastiere), Giuseppe Spada (chitarra), Salvatore Zappulla (basso), Giovanni Spadaro (batteria), Luciano Lo Nero

(percussioni), Santy Arnaldi (trombone), Giuseppe Romano (tromba).