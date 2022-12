L'annuncio del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore Giampiero Cannella

“Avrete novità entro un paio di giorni”: lo aveva annunciato a Talk Sicilia l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella a proposito del concerto di Capodanno a Palermo. Aggiornamenti prontamente arrivati dopo la riunione di Giunta a seguito della quale è stata emessa un atto di indirizzo che autorizza l’organizzazione del concerto del 31 dicembre in piazza Castelnuovo. Evento che avrà un costo quantificato intorno ai 290.000 euro. A presentare la serata ci sarà il comico nonchè conduttore televisivo Sergio Friscia. Ad animare il pubblico palermitano invece, oltre ad una serie di artisti siciliani e non solo, sarà invece il cantante Francesco Gabbani.

Lagalla e Cannella: “Bella vetrina per Palermo”

Dopo l’accensione e la programmazione di eventi relativi alle festività natalizie, torna così anche l’evento di punta del Capodanno. Soddisfatto il sindaco Roberto Lagalla, che commenta così il risultato raggiunto. “L’Amministrazione – dichiara – sta mettendo in campo tutto ogni sforzo possibile per donare alla Città momenti di svago, spettacolo e socialità durante le festività di fine anno. Di tutto questo devo ringraziare l’Assessorato alla Cultura che ha coordinato le attività e fatto rete insieme a tutte le realtà e associazioni di categoria che hanno dato un significativo contributo per organizzare manifestazioni in tutti i quartieri della città e, dopo lo stop di due anni a causa della pandemia, adesso torna un momento tanto atteso del concerto in piazza“.

Sulla stessa linea di pensiero l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella. “Il concerto di Capodanno – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia – sarà una bella vetrina per Palermo perché potrà essere visto anche in diretta tv e in streaming. Era un momento molto atteso dalla città e siamo contenti di aver regalato ai palermitani un cartellone di eventi che culminerà proprio col concerto in piazza Politeama, ma che proseguirà fino all’Epifania”.