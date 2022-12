Niente superalcolici, bottiglie e lattine a capodanno a Catania, il Comune li vieta in zona concerti

22/12/2022

Niente vendita di superalcolici, bottiglie o lattina a capodanno nella zona dei concerti a Catania. Lo vieta il Comune etneo con una ordinanza. A partire dal 28 dicembre fino al 31 dalle 20 sarà vietata la vendita agli esercizi che operano nel raggio di 200 metri da piazza Duomo. Off limits anche la vendita da asporto di bevande superalcoliche.

Ecco la nota del Comune di Catania

“Per contribuire a garantire l’ordine pubblico, l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti ai festeggiamenti di fine anno e capodanno in piazza Duomo, il Commissario straordinario del Comune, Federico Portoghese, ha firmato una specifica ordinanza sul divieto di vendita di superalcolici e bevande in vetro o lattine.

Il provvedimento, in particolare, in occasione dei concerti dei giorni 28, 29, 30 e 31 dicembre, vieta a partire dalle ore 20, ai gestori di pubblici esercizi che operano nel raggio di 200 metri da piazza Duomo, la vendita da asporto di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi e, inoltre, la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine (consentita la distribuzione in bicchieri monouso)”.

Quattro serate in programma

“Vi aspetto tutti numerosi per trascorrere insieme il Capodanno… dove? Ma in piazza Duomo a Catania!”. E’ Giusy Ferreri ad accendere i riflettori sugli eventi di fine anno promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’assessorato regionale al turismo e l’Assemblea regionale siciliana e l’organizzazione di Puntoeacapo.

A presentare il ricco cartellone di fine anno, in sala giunta, il commissario straordinario del Comune, Federico Portoghese, insieme con il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro e il direttore della Cultura Paolo Di Caro, Nuccio La Ferlita responsabile di Puntoeacapo, il direttore artistico del cartellone “Curtigghiu”, Lello Analfino e il direttore generale della Fce Salvo Fiore, che propone iniziative di apertura straordinaria dei servizi della metropolitana. Gli interventi, moderati da Ruggero Sardo, che sarà il conduttore della notte di capodanno, hanno coinvolto alcuni degli artisti presenti in municipio, a partire da Mario Venuti e Zapato.

Quattro serate che a partire dal 28 dicembre animeranno il quadrilatero più suggestivo del barocco cittadino, con il palco montato di fronte alla fontana dell’elefante e la musica di artisti quasi tutti siciliani, E il gran finale la notte del 31 con l’atteso concerto di Giusy Ferreri e la sua band, preceduto da Bellamorea, Dinastia, Santi Scarcella e chiuso dal rockabilly di Zapato e Small Combo, con la presentazione di Ruggero Sardo.

Il 28 dicembre Lello Analfino e L’Elfo, il 29 Mario Venuti, Babil On Suite, Brando Madonia, il 30 The Kolors (unici non siciliani), Roberta Finocchiaro, Collettivo, gli altri. Tutto con ingresso libero. E in più, in giro per la città e nei quartieri e nelle periferie le suggestioni degli spettacoli di “Palcoscenico Catania” e la magia dei mercatini natalizi.

Il direttore generale di Fce Salvo Fiore ha preannunciato l’apertura straordinaria della metropolitana il 31 dicembre notte sino alle 2,30 di notte per il 28, 29, 30 dicembre l’attivazione del servizio di bus shuttle che, dopo la chiusura della metro alle 22,30, offrirà corse ogni quarto d’ora dalla fermata Stesicoro sino alle 2.