Il disegno di legge era stato presentato nel dicembre 2022 dal senatore Luca De Carlo (FdI), presidente della Commissione Agricoltura. Il voto è avvenuto per alzata di mano, con le opposizioni che avevano in gran parte annunciato l’astensione, ritenendo il testo parziale e privo di interventi strutturali sulla filiera. La relatrice, la senatrice Anna Maria Fallucchi (FdI), ha definito il provvedimento un atto di rilievo non solo settoriale, ma anche economico, culturale e identitario.