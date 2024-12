Stava tornando a casa quando è avvenuta la tragedia: la comunità di Carlentini, in provincia di Siracusa, è in lutto per la scomparsa del giovane Marco Floridia. Aveva 18 anni e tanti sogni nel cassetto, l’impatto contro un’auto Renault Modus, avvenuto mercoledì 4 dicembre, non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata lungo la via Madonna delle Grazie, Floridia era a bordo della sua moto Enduro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver tentato di animarlo, hanno dovuto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, dopo essere stato sbalzato dalla sella, sarebbe finito contro lo spartitraffico. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Eventi sospesi a Carlentini

Aveva una vita davanti Marco Floridia scomparso prematuramente la mattina del 4 dicembre. A causa dell’improvvisa tragedia sono stati sospesi gli eventi natalizia previsti per la giornata del 6 dicembre: “La comunità di Carlentini si stringe attorno alla famiglia del giovane studente vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 4. Sono sospesi gli eventi previsti per la sera di venerdì 6 dicembre” – si legge in una nota pubblicata dal comune di Carlentini -.

Il cordoglio

“Ciao Marco, è stato davvero un piacere averti conosciuto casualmente la scorsa settimana. Avevo percepito subito la tua anima buona e gentile. Mi dispiace immensamente tanto ma tanto, tanto”, è uno dei tanti messaggi di cordoglio in memoria del neo diciottenne scomparsa in un incidente stradale.

Ancora sangue per le strade siciliane, lo sfogo di un utente: “Cari Lentinesi dovete imparare a rispettare le regole soprattutto stradali perché stanno succedendo troppi incidenti ed inizia a non essere più sostenibile per la comunità, bisogna rispettare il codice della strada, aggiungo anche che chi dovrebbe vigilare e fare funzionare le cose(semafori, segnaletica ) non credo si faccia in quattro, naturalmente il mio discorso è generico non in questo caso. Detto ciò faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Rip e che le vie del paradiso siano per te strade più sicure e serene, spero che per l’ultimo saluto ci siano tanti bikers a salutarlo per questo giovane motociclista”.

Giovane travolto a Priolo da un camion

Due giorni fa un incidente stradale si è verificato sulla Statale 114 tra Priolo e Siracusa: nello scontro, dai contorni ancora poco chiari, sono rimasti coinvolti un camion ed uno scooter, alla cui guida c’era un giovane, che ha avuto la peggio.

Al Cannizzaro con l’elisoccorso

Il ragazzo è stato soccorso ma si è compreso subito che le sue condizioni erano gravi al punto che si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Lotta tra la vita e la morte il giovane mentre le indagini su questo drammatico incidente sono in mano agli agenti della Polizia municipale che hanno compiuto i rilievi per determinare cause e responsabilità.

Incidente nel Catanese

Pochi giorni fa un altro incidente mortale in Sicilia: la tragedia si è consumata a Mascalucia, in provincia di Catania. Secondo le prime ricostruzioni una Mini Cooper con a bordo una persona si sarebbe ribaltata su un fianco. Sull’incidente, probabilmente autonomo, indagano le forze dell’ordine, arrivate tempestivamente. Purtroppo nonostante l’intervento dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare, il conducente non ce l’ha fatta.

