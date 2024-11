Incidente stradale

A Trapani, in corso Piersanti Mattarella, nei pressi del bar Tiffany, un violento scontro ha visto coinvolte un’auto e una moto. Alla guida della due ruote c’era un giovane di 28 anni, che, a causa dell’impatto, ha riportato diverse contusioni. Sul posto è prontamente giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Antonio Abate per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Ancora poco chiare le dinamiche, indagano i Carabinieri

La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire: gli agenti della Squadra volante stanno conducendo i rilievi per ricostruire l’accaduto. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.

Incidente mortale nel palermitano pochi giorni fa, la vittima giovane di 22

anni

Incidente mortale a Corleone. Un motociclista di 22 anni Giuseppe Graziano si è scontrato contro un trattore nei pressi della strada statale 118 il primo novembre scorso. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il giovane è morto sul colpo.

Il giovane , originario di Isola delle Femmine, sulla propria moto si è scontrato con un trattore nei pressi della strada statale 188 a Corleone morendo sul colpo.

Morto giovane in incidente, annullato spettacolo a Isola

Annullato lo spettacolo musicale previsto questa sera in occasione della sagra del Pesce a Isola delle Femmine. Il sindaco Orazio Nevoloso lo ha comunicato nella tarda mattinata di oggi, non appena appreso dell’incidente mortale accaduto a Giuseppe Graziano, ventiduenne figlio di un dipendente del Comune di Isola delle Femmine. “A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, l’amministrazione comunale, in accordo con l’associazione centro studi elementi, ha deciso di annullare lo spettacolo musicale previsto per questa sera alle ore 21.30. In questo momento tragico e improvviso ci stringiamo attorno al nostro dipendente comunale al quale esprimiamo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, per la dolorosa e prematura scomparsa”, ha detto.

