Un giovane di 22 anni, Giuseppe Graziano, residente a Isola delle Femmine, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi della strada statale 118 a Corleone. Il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con un trattore. L’intervento dei sanitari del 118 si è rivelato purtroppo inutile.

Il lutto a Isola delle Femmine

La notizia della tragica scomparsa di Graziano ha profondamente colpito la comunità di Isola delle Femmine e i paesi limitrofi, dove il giovane era conosciuto e apprezzato per la sua simpatia, altruismo e gentilezza. Numerosi messaggi di cordoglio e ricordo sono stati pubblicati sui social network da amici e conoscenti, che condividono il dolore per la perdita di un “bravo ragazzo”. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Graziano, molto stimata nel paese.

Eventi annullati in segno di rispetto

Il Sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso, ha annunciato l’annullamento di uno spettacolo musicale previsto per la sera stessa dell’incidente, in segno di lutto e rispetto per la famiglia Graziano. Il Sindaco ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione Comunale e la vicinanza alla famiglia del giovane, dipendente comunale, per la dolorosa e prematura perdita.

Il ricordo sui social e le indagini sull’incidente

Sui social network, amici e conoscenti ricordano Giuseppe con affetto, sottolineando la sua dedizione al lavoro e la passione per il culturismo e la moto. Le autorità competenti, intanto, stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per accertare le cause e le responsabilità. La strada statale 118 Corleonese-Agrigentina, temporaneamente chiusa al traffico a seguito dell’incidente, è stata successivamente riaperta. L’incidente ha scosso profondamente la comunità, che si unisce al dolore della famiglia per la perdita di un giovane pieno di vita. Anche l’assessore all’urbanistica Maurizio Carta ha espresso il suo cordoglio, ricordando Giuseppe come un brillante studente del suo laboratorio universitario.