L'ultimo saluto

E’ ancora sconvolta la comunità di Isola delle Femmine per la tragica scomparsa di Giuseppe Graziano, 22 anni, morto a seguito di uno scontro con un trattore sulla statale 188, a Corleone. Poche ore fa, l’ultimo saluto al giovane è stato celebrato nella chiesa madre del paese: in centinaia, tra parenti e amici, si sono radunati all’interno e all’esterno della chiesa per accompagnare il giovane nel suo ultimo viaggio.

Giuseppe voleva diventare un architetto

Un giovane pieno di sogni ed ambizioni, Giuseppe era uno studente della facoltà di Architettura e aveva la passione per le due ruote. E’ sotto choc l’intera comunità. A tal proposito, l’amministrazione comunale ha divulgato una nota in cui si legge: “A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, l’Amministrazione Comunale, in accordo con l’Associazione Centro Studi Elementi, ha deciso di annullare lo spettacolo musicale previsto per questa sera alle ore 21.30. In questo momento tragico e improvviso ci stringiamo attorno al nostro dipendente comunale al quale esprimiamo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, per la dolorosa e prematura scomparsa”.

I colleghi dell’Associazione studenti architettura hanno condiviso il loro dolore, descrivendo Giuseppe come un amico prezioso e un compagno di studi insostituibile: “La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nelle nostre vite e nei nostri cuore”.

Anche l’assessore all’urbanistica del Comune di Palermo, Maurizio Carta, ha voluto rendere omaggio al giovane condividendo un messaggio sui social: “Sono affranto dal dolore per la incontenibile perdita di Giuseppe Graziano, brillante studente del mio Laboratorio di urbanistica ad Architettura. Condoglianze commosse alla sua famiglia e ai suoi colleghi”.

Il rombo delle moto come ultimo saluto

Un momento toccante si è verificato quando gli amici di Giuseppe hanno salutato il ragazzo per l’ultima volta con il rombo delle moto. Un suono che rappresentava la sua passione per le due ruote: “Era il suono che più amava, Giuseppe era pieno di entusiasmo e aveva tanti progetti”.

Il ricordo sui social e le indagini sull’incidente

Sui social network, amici e conoscenti ricordano Giuseppe con affetto, sottolineando la sua dedizione al lavoro e la passione per il culturismo e la moto. Le autorità competenti, intanto, stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per accertare le cause e le responsabilità. La strada statale 118 Corleonese-Agrigentina, temporaneamente chiusa al traffico a seguito dell’incidente, è stata successivamente riaperta. L’incidente ha scosso profondamente la comunità, che si unisce al dolore della famiglia per la perdita di un giovane pieno di vita. Anche l’assessore all’urbanistica Maurizio Carta ha espresso il suo cordoglio, ricordando Giuseppe come un brillante studente del suo laboratorio universitario.