Aveva 32 anni

La passione per le auto e lo schianto fatale in viale Regione Siciliana. E’ Gianluca Billiteri, 32 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto la scorsa notte, 22 novembre. Per uno strano caso del destino, a portarselo via è stata una delle sue più grandi passioni: l’uomo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è deceduto sul colpo. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte del 22 novembre; diversi testimoni hanno riferito di aver visto diverse auto sfrecciare ad alta velocità direzione Trapani poco prima dell’incidente, altezza di corso Calatafimi.

Il cordoglio

“Sei andato via, sei diventata la stella più alta, grossa, luminosa che si vedrà sopra di noi”. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia Billitteri. La notizia della prematura scomparsa del trentaduenne ha lasciato un vuoto incolmabile a parenti e amici che poche ore fa hanno appreso la triste notizia.

“Finisco di lavorare. Entro su Facebook e leggo da un amico in comune che non ci sei più. Incredulo controllo i commenti e leggo dell’incidente… subito salgo in macchina e arrivo sul luogo… Si… era vero quello che ho letto…Caro Gianluca Billitteri sei andato via, sei diventata la stella più alta, grossa, luminosa che si vedrà sopra di noi…Sei andato via proprio con la tua passione, le auto… ovviamente non volevamo che arrivasse mai questa notizia, infatti ero Incredulo…Sarai sempre dentro i ricordi. Ci rivedremo, sempre per lo stesso motivo… la nostra passione” – ha scritto un amico sui social -.

“Tu non sei l’unico uomo al mondo, ma sei l’unica persona di cui io mi sono innamorata così tanto, non sei solo tu ad avere un cuore che batte, ma a me interessano solo i battiti del tuo cuore, non sei il solo ad avere un’anima stupenda, ma solo la tua anima ha fatto risplendere la mia dopo essersi spenta, non sei l’unico uomo che vive su questo pianeta, ma sei l’unico uomo che sceglierei altre miriadi di volte per amare, tu non sei solo la tua vita, ma sei anche tutta la mia vita, Ti amo da impazzire”. Questa la dolce dedica della fidanzata Ylenia condivisa tramite i social.

“Non volevo che arrivasse mai questa telefonata.. ma posso dire con il cuore in mano ke mi dispiace moltissimo condoglianze alla famiglia Billitteri riposa in pace”- scrive un amico -.

Poi ancora: “Ancora non ci credo…. nonostante la distanza x colpa di qualcuno ci eravamo allontanati.. stanotte ti ho dato l’ultimo saluto.. in quella strada di merda addio”.

Incidente mortale nel Palermitano, la vittima una donna che stava attraversando la strada

Incidente stradale a Partinico (Palermo). Una donna è stata investita e uccisa sulla strada statale 186, nel prolungamento della via Benevento. Si tratta di una donna da qualche tempo residente a Partinico. La vittima stava attraversando la strada quando, come hanno accertato gli agenti della polizia municipale, quando quasi all’altezza della pizzeria “Pinocchio”, sarebbe stata investita da un’auto condotta da un uomo, residente a Monreale.

La donna ha riportato lesioni gravi

L’automobilista non si sarebbe accorto nel buio del pedone e lo ha quindi colpito in pieno. La donna è stata sbalzata per qualche decina di metri ed è rimasta priva di conoscenza riversa sull’asfalto. Sono scattati i soccorsi, chiamati dallo stesso conducente del mezzo. I sanitari del 118 hanno soccorso la donna e trasportata all’ospedale Civico di Partinico molto vicino rispetto al luogo dell’incidente.

I medici del pronto soccorso hanno provato a rianimare la vittima ma per lei non c’è stato nulla da fare, è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale. Troppo gravi le lesioni interne riportate dall’impatto con l’automobile.

Il conducente del veicolo è stato sottoposto all’alcoltest, la sua macchina su ordine dell’autorità giudiziaria posta sotto sequestro per i necessari accertamenti. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi per accertare le responsabilità.

