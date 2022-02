parla il presidente dell'associazione di siracusa

il vice presidente regionale di Confcommercio Elio Piscitello che commenta la grave situazione del commercio dopo l'impennata dei costi energetici. "Se si continua con questo trend di aumenti dell 'energia e del gas prevediamo un lockdown produttivo". Lo dichiara a BlogSicilia il vice presidente regionale di Confcommercio Elio Piscitello che commenta la grave situazione del commercio dopo l'impennata dei costi energetici.

Perché, il cosiddetto caro bollette, oltre a colpire le famiglie e le aziende produttrici , sta fortemente penalizzando un comparto strategico per l’ economia

A Siracusa aziende vicine alla chiusura

A Siracusa, la situazione del commercio è delicata, alcune aziende procedono speditamente verso la chiusura.

“Registriamo un aumento esponenziale – dice il presidente di Confcommercio Siracusa, Elio Piscitello – dell’energia per le aziende che porterà alla chiusura in tante attività di vicinato o all’aumento esagerato del prezzo finale dei prodotti o servizi per il cliente finale”.

“Dopo la pandemia, ci mancava soltanto l’aumento dell’energia che insieme all’aumento della benzina, che oggi arriva a 2 euro al litro, sta segnando la vita anche di tanti commercianti e di piccoli imprenditori siciliani che già da anni subiscono violentemente il morso delle crisi” aggiunge Piscitello.

Misure del Governo insufficienti

“È insufficiente ciò che ad oggi ha previsto il governo nazionale – continua Piscitello -. Panni caldi su un infezione mortale. Occorre, per il prossimo trimestre, prevedere un abbassamento dei prezzi direttamente in bolletta, non servono forme complicate di rimborso o credito di imposta. Servono risposte immediate e radicali”.

Aumenti in bolletta fino al 110%

Da una indagine di Confcommercio che abbraccia tutti i settori del commercio, servizi, logistica, trasporti e del turismo, si evince un aumento che va dal 55% fino ad arrivare al 110%.

“Tutte le aziende sono in difficoltà esistenziale – conclude Piscitello -, ma soprattutto quelle energivore del nostro settore come panifici, ristoranti , pizzerie, pasticcerie, alberghi e grandi impianti sportivi. Aspettiamo di vedere la pianificazione dei sostegni per il secondo trimestre, ma prevediamo già una grande mobilitazione di tutti i settori”.