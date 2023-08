è accaduto a rosolini

Ispezione dei carabinieri del Nas in una casa di riposo nel Siracusano. Il controllo è scattato in una struttura, situato a Rosolini, e si è scoperto che aveva superato la capacità ricettiva massima. La segnalazione è stata inviata al sindaco che ha disposto la sospensione dell’attività. Al titolare della struttura sono state, inoltre, contestate sanzioni amministrative per l’ammontare complessivo di 1.032,00. Nei giorni scorsi, a seguito di altre ispezioni dei Nas, sono state chiuse case di riposo a Siracusa, Avola, Carlentini e Melilli.