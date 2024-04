la vicenda

E’ diventato un vero caso politico ed istituzionale la vicenda del liceo Majorana di Avola, chiuso nella giornata di ieri dal sindaco, Rossana Cannata, dopo l’allarme scabbia lanciato da un gruppo di genitori.

Il caso

La dirigente scolastica, che in queste ore concitate ha predicato prudenza, sostenendo la tesi della necessità di accertare scientificamente l’esistenza della patologia attraverso dei controlli medici, non sarebbe stata d’accordo con la decisione drastica assunta dal primo cittadino di sospendere le lezioni “fino a nuove disposizioni”.

La disinfestazione e la mossa della preside

Nella giornata di oggi, ci saranno le operazioni di disinfestazione del plesso scolastico, che potrebbe riaprire lunedì, ma uno dei genitori degli studenti del Majorana ha raccontato a BlogSicilia che la dirigente, in merito alla giornata di ieri, ha disposto le assenze per gli alunni. Sotto l’aspetto formale, il 19 aprile di quest’anno sarà archiviato come una giornata di assenza, insomma, per dirla alla siciliana, gli studenti hanno “caliato”.

Lo scontro istituzionale

Un passaggio importante, non tanto per i ragazzi, il cui profitto non sarà certamente condizionato da questo aspetto, quanto per i rapporti tra il sindaco, che è il capo dell’amministrazione comunale, un ente locale, e la dirigente di un istituto scolastico, anch’esso un ente dello Stato.

La polemica politica

Insomma, uno scontro istituzionale, finito anche sul tritacarne dei social, a seguito della pubblicazione di un post di Rossana Cannata, commentato dalla stessa dirigente scolastica, che è diventato anche politico per via di alcuni interventi di esponenti autorevoli del Siracusano.

Ha iniziato il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, che ha preso le difese della preside, attaccando il sindaco di Avola, accusandola di superficialità nella gestione del caso, su cui non si è ancora espresso nessun medico così come l’Asp di Siracusa. Ha replicato la stessa Cannata che ha detto della militanza al Pd della dirigente scolastica del Majorana, rilanciata dal parlamentare regionale di FdI, Carlo Auteri, il quale ha bollato l’intervento di Spada come strumentale.