Brown2Green Sicily gestirà l'impianto

ERG ha perfezionato attraverso la propria controllata ERG Power Generation S.p.A, il closing con Achernar Energy S.p.A. (società controllata da Achernar Assets AG) per la cessione dell’intero capitale di ERG Power S.r.l., società che è proprietaria e gestisce la centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) a basso impatto ambientale e alta efficienza, alimentata a gas naturale, di Priolo Gargallo, a Siracusa.

Il closing

L’operazione si è conclusa in linea con quanto comunicato lo scorso 29 giugno 2023 a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nell’accordo di vendita, incluso il completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I due manager

Paolo Merli, amministratore delegato di ERG ha commentato: “Con questa operazione completiamo il percorso di trasformazione verso un modello di business puro Wind & Solar, obiettivo primario del nostro Piano Industriale e passo fondamentale verso il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero. Ci tengo ad esprimere a nome di tutta ERG un sentito ringraziamento e i migliori auguri a tutte le persone di ERG Power, che sapranno, assieme alla nuova proprietà, portare avanti con successo le attività correnti e ulteriormente svilupparle”.

Giancarlo Bellina, presidente del Board e Chief Executive Officer B2G Sicily ha commentato: “Mi preme

innanzitutto ringraziare con grande commozione e sentito riconoscimento la famiglia Garrone, per la mia

avvincente esperienza di 35 anni nelle società del gruppo ERG, a cui devo molto per la mia crescita e i successi

personal-professionali raggiunti. Sono altresì molto onorato della fiducia riposta su di me dalla società svizzera

di investimenti che mi ha nominato Presidente del Board e Chief Executive Officer B2G Sicily. Diamo il benvenuto

in Sicilia al CEO di Achernar Asset AG Corrado Agusta e al Presidente di Achernar Energy Simone Mallardi”.

La centrale

La centrale CCGT ha una potenza nominale di 480 MW, con una produzione di energia elettrica annua di circa

2.5 TWh, una produzione di 1.2 milioni di tonnellate di vapore e di 4.5 milioni di metri cubi di acqua

demineralizzata; la nuova società B2G Sicily è altresì proprietaria di una RIU (Rete Interna di Utenza) attraverso

la quale si configura oltre che come produttore, anche come distributore di energia elettrica nel sito industriale

di Priolo.

La centrale CCGT, che per il suo alto rendimento cogenerativo, ha avuto riconosciuti i Titoli di Efficienza

Energetica, è essenziale per la fornitura di utilities al Sito multisocietario di Priolo, attraverso contratti di fornitura

di lungo termine; la centrale è altresì essenziale per il bilanciamento e la sicurezza della rete elettrica nazionale,

grazie alla disponibilità di parte della sua potenza sul mercato della capacità, in accordo ad un contratto di

CM (Capacity Market) con Terna.