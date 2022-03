si era rivolto ad un sito spagnolo

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini hanno denunciato per importazione e acquisto per corrispondenza di un’arma un uomo di 49 anni, residente a Carlentini.

Arma comprata su Internet

Nel corso di una perquisizione a casa dell’indagato, è stata rinvenuta e carabina illegalmente detenuta di potenza pari a 24 joule che l’uomo aveva acquistato e importato illegalmente da un sito web spagnolo. L’arma è stata posta sotto sequestro e, contestualmente, si è proceduto al ritiro cautelare di altre due armi, un fucile da caccia e una pistola Beretta calibro 98, e delle relative munizioni, legalmente detenute dall’uomo, e del porto d’armi.

Giovane fermato per possesso di armi

A Siracusa, nei giorni scorsi, gli agenti di polizia hanno arrestato un 23enne di Noto per detenzione di armi e munizioni. Il ragazzo è incappato in un posto di controllo, nella zona dei Cappuccini, a Siracusa: era a bordo di una macchina in compagnia di altre 3 persone, tra cui due minori.

Nella macchina, gli agenti della Squadra mobile hanno rinvenuto una pistola, modificata artigianalmente e potenzialmente letale, due cartucce calibro 9, un manganello ed una ricetrasmittente.

La perquisizione si è estesa alla sua abitazione a Noto dove sono state rintracciate un’altra pistola e 7 cartucce calibro 38. Come disposto dalla Procura, il 23enne è ai domiciliari.

Padre e figlio arrestati

Nelle ore scorse, i carabinieri hanno arrestato padre e figlio, 51 e 17 anni, in possesso di circa 5 chili e mezzo di hashish e marijuana, 1.800 euro in contanti e 2 pistole calibro 7,65 e calibro 22.

Armi nei laboratori dei militari

Le armi sono state prelevate e trasferite nei laboratori dei militari per verificare se sono state usate in delitti per cui ci sono le indagini in corso.

Esplosivi nascosti in una cava

Arresto anche per un siracusano incensurato di 55 anni che è stato trovato in possesso di due pistole e 2 carabine ad aria compressa, oltre che a 250 grammi di un pericolosissimo esplosivo da cava sul quale sono in corso indagini per stabilire provenienza e relativa miccia con detonatori.