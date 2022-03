operazione dei carabinieri

I carabinieri, al termine di una vasta operazione scattata nelle palazzine popolari in via Mascagni, a Pachino, hanno sequestrato armi e circa un chilo di droga.

Due arresti

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di oltre 600 grammi di marijuana uno e oltre 100 grammi di hashish l’altro. Altre quattro persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria di Siracusa per detenzione abusiva di armi e munizionamento in quanto all’interno delle loro abitazioni sono stati rinvenuti un fucile, due pistole e vario munizionamento.

Droga nei garage

La perquisizione si è estesa poi ai garage di e alle aree comuni delle palazzine, ove sono stati rinvenuti ulteriori 400 grammi di hashish già suddiviso in 220 dosi e pronto alla vendita.

Allacci abusivi

Sono stati anche verificati gli allacci alla rete elettrica da parte di personale del fornitore dell’energia elettrica che ha accertato la presenza di 28 utenze abusive, disattivate. I responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica aretusea per furto di energia elettrica. E naturalmente, dovranno risarcire il gestore elettrico per la quantità di energia consumata senza versare nemmeno un centesimo. I controlli sono scattati dopo che il personale dell’azienda si è accorto che non combacia l’energia erogata e gli incassi, da qui la segnalazione alla stazione di Pachino.

Il blitz dei carabinieri

Al blitz hanno preso parte i carabinieri della Compagnia di Noto, coadiuvati dalle Compagnie di Augusta e Siracusa, dalla Compagnia d’Intervento Operativo di Palermo, dallo Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Sicilia, dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e da un elicottero del 12° Elinucleo Carabinieri di Catania-Fontanarossa.

“Il servizio, finalizzato alla ricerca di armi e stupefacenti, continua quanto già fatto negli ultimi mesi dal Comando provinciale carabinieri di Siracusa. Tali attività, effettuate in diverse località della provincia, sono volte a dare un segnale di vicinanza delle Istituzioni alla cittadinanza e a riaffermare la legalità” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.