Operazione della polizia nelle prime ore di questa mattina ad Augusta, dove gli agenti del commissariato hanno eseguito cinque ordinanze cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Siracusa. I provvedimenti riguardano altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di furti in abitazione e ricettazione.

L’attività, scattata all’alba, rappresenta l’esito di un’indagine che avrebbe consentito di ricostruire una serie di colpi messi a segno nel territorio comunale tra dicembre 2024 e l’estate 2025. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero agito con modalità analoghe, prendendo di mira diverse abitazioni della zona.

Gli investigatori, coordinati dall’autorità giudiziaria aretusea, avrebbero raccolto elementi ritenuti sufficienti a delineare un quadro indiziario nei confronti dei cinque destinatari delle misure cautelari. Le accuse contestate comprendono, oltre ai furti, anche episodi di ricettazione legati alla gestione della refurtiva.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio intensificato negli ultimi mesi, anche alla luce dei ripetuti episodi denunciati dai residenti.