“La loro storia è un pugno allo stomaco di tutta la città e di tutto il Paese”, dichiarano i Sudd Cobas. “Perché la loro è la storia di migliaia di operai di questa città. Se non le abbiamo ascoltate in questi anni è perché sono state silenziate dalla paura di parlare e di ribellarsi. Finalmente il muro della paura inizia a rompersi”.