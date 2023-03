parla l'assessore regionale scarpinato

“Stiamo attendendo gli esiti degli esami diagnostici per comprendere l’esatto stato di salute del sito. Ma deve essere chiaro a tutti che, prima di ogni cosa, a me sta a cuore la tutela del bene, questo è il punto centrale”. Lo ha detto all’AGI l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, in merito alle polemiche sull’uso del Teatro greco di Siracusa per concerti pop e rock e sui possibili danni provocati da volumi sonori eccessivi alle fragili rocce del monumento vecchio di millenni.

Ipotesi per soluzioni

“Al momento stiamo vagliando tutte le ipotesi per trovale soluzioni finalizzate a contemperare tutte le istanze – ha ribadito – ma l’aspetto a cui tengo di più è la tutela del sito, per noi è fondamentale”, ha concluso. Domani è prevista una conferenza stampa del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dalla quale potrebbero venir fuori, secondo fonti della Regione, delle “novità”.

Opzione Ara di Ierone

Tra le indiscrezioni che circolano quella del trasferimento dei concerti nell’Ara di Ierone, proposta lanciata sabato dal deputato regionale del Pd, Tiziano Spada. Una ipotesi che, però, potrebbe concretizzarsi a partire dal prossimo anno, visto che fermare una macchina organizzativa così imponente sarebbe davvero difficile. Frattanto, in Procura è arrivato nelle settimane scorse un esposto di un ambientalista, Peppe Patti, che nutre dubbi sulle autorizzazioni rilasciate per i concerti.

La scelta dei Negramaro

Del resto, i Negramaro, per festeggiare i 20 anni di carriera, hanno deciso di esibirsi nei teatri di pietre: alla Terme di Caracalla, il 13, il 14 ed il 15 giugno, al Teatro greco di Siracusa il 19, il 21 ed il 22 luglio ed all’Arena di Verona il 22, il 23 ed il 24 settembre. Cambiare location a pochi mesi dal concerto, spostandola dall’antica cavea all’Ara di Ierone, sembra, comunque, una ipotesi complicatissima da realizzarsi, peraltro la prevendita è in corso e un numero cospicuo di fan ha già comprato i biglietti. Lo stesso dicasi per le altre star, tra cui Zucchero, Venditti, Carmen Consoli.