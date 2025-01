le strategie a siracusa

Si è consumato uno strappo all’interno del Pd di Siracusa in vista del congresso provinciale. Alla candidatura di Piergiorgio Gerratana, consigliere comunale di Rosolini, sostenuta con forza dalla corrente Schlein, incarnata dal commissario del partito, il senatore Dem Antonio Nicita, si contrapporrà quella di Orazio Scalorino, ex sindaco di Floridia che, nella giornata di ieri, ha inviato una lettera alla Commissione per chiedere di far slittare i termini della presentazione delle candidature ma l’organo del Pd, a maggioranza, si è espresso perché la data di scadenza sia giovedì 16 gennaio.

Le strategie politiche

La circostanza che Scalorino sia di Floridia lascia ipotizzare che la sua candidatura sia, in qualche modo, sostenuta da Tiziano Spada, deputato regionale del Pd, aderente alla corrente di Bonaccini, che, la settimana scorsa, in una dichiarazione rilasciata a BlogSicilia, aveva evidenziato di non aver ricevuto alcuna proposta in merito ad un candidato unitario nonostante da settimane circolasse il nome di Piergiorgio Gerratana.

Scalorino sostenne Nicita alle elezioni europee

L’ex sindaco di Floridia, però, non ha l’etichetta di bonacciniano, anzi poco meno di un anno fa, in occasione delle elezioni europee, fu uno dei 327 firmatari di un documento per il sostegno della candidatura di Antonio Nicita che, poi, non riuscì a prendersi un seggio a Strasburgo.

Verso la sfida interna

Insomma, è plausibile una sfida tutta interna, tra correnti del Pd, che dirà molto sui rapporti di forza nei Dem. Nel 2020, si consumò il testa a testa tra Salvo Adorno e Giovanni Giuca con il successo del primo, salvo poi dimettersi due anni dopo.

Concluso tesseramento

Frattanto, il commissario del Pd, Antonio Nicita, ha reso noto che si è concluso il tesseramento nel partito. “Le iscrizioni online – si legge nella nota del commissario del Pd siracusano – superano il numero di 1400, mentre i rinnovi cartacei in presenza presso i circoli si attestano sopra le 800 unità. Oltre al dato positivo e in crescita del capoluogo di provincia, Siracusa, viene registrato un dato positivo e in crescita diffuso omogeneamente in tutta la provincia con in testa i circoli di Pachino, Carlentini, Lentini, Rosolini, Floridia, Augusta”