la partita a siracusa

“Ad oggi non mi è stata fatta alcuna proposta, non c’è nessun candidato unitario rispetto all’obiettivo che ci siamo prefissati, cioè di compattare il partito e fare un congresso unitario”. Lo afferma a BlogSicilia il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, in merito al congresso provinciale del Pd Siracusa in programma il 26 gennaio per la scelta del nuovo capo del partito, che manca da ormai due anni, dal giorno delle dimissioni di Salvo Adorno.

La scelta su Gerratana della corrente Schlein

Eppure, la corrente Schlein, incarnata a Siracusa dal commissario dei Dem, nonché senatore, Antonio Nicita, un nome ce l’ha in tasca ed è quello di Piergiorgio Gerratana, consigliere comunale di Rosolini che, negli anni scorsi, subì un’intimidazione con l’incendio della sua macchina, quando vestiva i panni di presidente del Consiglio comunale.

Tutti gli schleiniani

Attorno a questo nome si sono compattati altri esponenti del Pd, legati a Nicita, come l’ex deputato regionale, Mario Bonomo, l’ex presidente del Siracusa ed imprenditore, Gaetano Cutrufo, ma ci sono anche pezzi da 90 del partito come Bruno Marziano, ex presidente della Provincia di Siracusa e Marika Cirone Di Marco, “schleiniani” della prima ora.

La corrente Bonaccini non coinvolta

Una scelta, quella di Gerratata, evidentemente, non concordata con l’altra area del partito, quella riconducibile all’ex presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che, nel Siracusano, è incarnata proprio da Tiziano Spada, che, dentro il partito, può contare sul sostegno di Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni e presidente dell’Anci Sicilia.

Ma, dalle parole di Spada, si evince che sul nome di Gerratana non c’è stato alcun accordo tra le due aree, insomma una fuga in avanti della corrente legata al commissario del Pd, per cui, i piani per un congresso unitario, sono solo sulla carta. Inoltre, le tensioni al livello regionale rendono la partita ancora più complicata.

La partita per la segreteria del Pd di Siracusa

Un’altra patata bollente è quella della scelta per il segretario cittadino del Pd di Siracusa. Nelle ore scorse, era circolato il nome di Renata Giunta, ex candidata a sindaco del Pd nel 2022, che, però, non arrivò al ballottaggio, ma adesso in lizza ci sarebbe Maria Grazia Ficara, graditissima a Marziano ed Cirone Di Marco.