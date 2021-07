indagine delle volanti

Indagine della polizia di Siracusa sul conto di una coppia

E’ stata trovata in prossimità di una banca con diverse carte di credito ed una pistola

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro

La polizia di Siracusa ha avviato una indagine sul conto di una coppia, bloccata in mattinata in viale Santa Panagia in prossimità di un istituto di credito, che aveva con se delle carte bancomat ed una pistola.

Sentiti dalla polizia

L’uomo e la donna sono stati sentiti dagli agenti delle Volanti che intendono verificare quali fossero le intenzioni dei due, probabilmente avrebbero voluto compiere dei prelievi dallo sportello della banca, dalla parte opposta del Tribunale di Siracusa, portandosi casa un bel pò di soldi.

Le carte bancomat e la pistola

Gli inquirenti stanno, infatti, accertando a chi appartengono le carte bancomat nella disponibilità della coppia, non si esclude che siano state rubate ma le attenzioni sono anche sulla pistola. L’arma, secondo quanto emerge in una prima ricostruzione, sarebbe stata trovata non addosso ai due ma in un altro posto: è stata, comunque, posta sotto sequestro per accertare se è di provenienza furtiva e se magari è stata usata in altri delitti per cui ci sono le indagini in corso.

L’arma sarà esaminata

Resta da verificare cosa avrebbero dovuto farci con quell’arma, per adesso non scalda la pista della rapina ma su questo aspetto gli investigatori sono piuttosto abbottonati, non avendo ancora definito la faccenda anche se, con il passare delle ore il quadro comincia ad essere più chiaro. Non ci sono dei provvedimenti cautelari nei confronti dell’uomo e della donna anche se la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.