La vittima si chiama Michele Mozzicato

E’ morto a causa del Coronavirus Michele Mozzicato, 58 anni, di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, tenente colonnello in servizio al Segretariato generale della Difesa a Roma. Il militare, che lascia la moglie e le sue figlie, era risultato positivo al primo tampone del Covid-19 e nei giorni scorsi era stato trasferito in ospedale in quanto avrebbe avuto dei sintomi fino alla crisi respiratoria, capace di stroncargli la vita.

Il militare ha vissuto per anni a Canicattini poi la carriera militare lo ha portato lontano dal suo paese. Una morte che ha lasciato il segno nella sua famiglia, come testimonia una sua cugina, che ha lasciato un post nella sua pagina Facebook. “Neanche il funerale – si sfoga la parente del militare siracusano – di Stato è possibile fare, nessun funerale, dove sei in questo momento non lo sappiamo, possiamo solo immaginare…che strazio , che vuoto, che senso ha la vita viverla rispettando le regole da sempre…se poi ti ritrovi da un giorno all’altro senza vita , senza poterti dare l’ultimo saluto e senza un normale rito di morte. Prego affinché Lucia , le tue splendide figlie Veronica e Federica con i rispettivi ragazzi riescono a superare il grande dolore e che la salute li accompagna, noi da qui dalla Sicilia siamo impotenti come tutta la Nazione”.

Frattanto, il ministero della Difesa ha disposto la chiusura delle attività delle Accademie militari e Scuole di formazione in tutta Italia. Il ministro Lorenzo Guerini, ha espresso il suo “profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia dell’ufficiale anche a nome di tutto il personale civile e militare dipendente”. E su twitter ha commentato:”Sappiamo di essere di fronte a un paradosso. Per essere solidali dobbiamo seguire regole che ci allontanano. Ma alla fine saremo una comunità ancora più unita e più forte. Grazie agli uomini e alle donne che nel frattempo ci tutelano e ci difendono”.