Emergenza Covid-19

Non hanno resistito alla tentazione di recarsi al mare, per prendere un po’ di sole, sfruttando la giornata calda di oggi , nonostante l’emergenza Coronavirus. Un gruppo di bagnanti, tra turisti e residenti, si è recato ad Ortigia, il centro storico di Siracusa, scegliendo di sistemarsi sulla spiaggia di Calarossa, uno dei luoghi più suggestivi dell’antica isola.

Hanno trascorso qualche ora, portandosi dietro del cibo e qualche bevanda, giusto per buttare giù i bocconi e trovare un po’ di ristoro viste le temperature, abbondantemente oltre i 22 gradi, almeno tra le 12 e le 14. Alcuni di loro, presi dal caldo, hanno tolto gli indumenti, sfoderando i costumi estivi, qualche altro, invece, ha deciso di immergersi nelle acque di Ortigia.

Una scena che non è di certo passata inosservata, specie agli abitanti delle palazzine che si affacciano su quello scorcio di mare: è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e nella tarda mattinata, gli agenti della Polizia municipale si sono recati per controllare che fosse tutto in regola. Alla fine, non è scattata alcuna denuncia per i bagnanti, sono stati invitati a tenere comportamenti responsabili. Ed in effetti, nel prendere la tintarella hanno rispettato le distanze di sicurezza così come prevede il decreto della Presidenza del Consiglio.