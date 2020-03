Gli interventi anti Covid-19

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, dopo la direttiva di stamane, ha firmato una ordinanza in tema di misure anti Coronavirus. Nel dettaglio è stata disposta la sospensione di tutte le attività nei centri Anziani, “per le biblioteche comunali disposta la sospensione dei servizi fatta eccezione per il prestito librario digitale di ebook gestito tramite piattaforma elettronica, e per le attività culturali di promozione della lettura, da realizzarsi a distanza, attraverso i social network. Sospese anche le attività presso il Convento di San Francesco ed il Museo Leonardo ed Archimede” fanno sapere dal Comune di Siracusa.

La nuova direttiva contro la diffusione del Coronavirus ha tenuto conto delle ordinanze del presidente della Regione siciliana emesse ieri ed interviene su tre punti. Conferma “la normale ed ordinaria apertura degli uffici comunali e lo svolgimento di tutte le attività istituzionali dell’ente, fino a nuove e diverse disposizioni sovracomunali”. Al secondo punto la direttiva del sindaco di Siracusa si occupa delle strutture pubbliche che offrono servizi ai cittadini ma affidate a soggetti esterni al Comune per le quali impone “l’obbligo di incrementare le operazioni di pulizia e disinfezione rispetto alle modalità in essere”.

Infine, dispone “per i dirigenti Comunali di adottare ogni iniziativa necessaria per promuovere, anche presso gli esercizi commerciali, la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie contenute” nell’allegato del decreto emesso ieri dalla Presidenza del consiglio dei ministri, cioè quello che estende le zona rosse sul territorio nazionale e impone nuove prescrizioni nel resto del Paese.