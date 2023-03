roberto trigilio, candidato a siracusa



“Pensate che a Siracusa non mi hanno cercato? Pensate che non ci hanno fatto delle proposte per agganciare il nostro brand, la nostra credibilità che non ci ha regalato nessuno?” Così Cateno De Luca, deputato regionale e leader di Sud chiama Nord, che, stamane a Siracusa, ha svelato di essere stato avvicinato dai partiti per le amministrative che si terranno nel capoluogo il 28 ed il 29 maggio.

Trigilio candidato a sindaco

Il parlamentare all’Ars ha fatto tappa a Siracusa per annunciare la candidatura a sindaco di Roberto Trigilio, 56 anni, avvocato, ex consigliere comunale del M5S, con cui ha rotto da tempo. A sostenerlo ci saranno due liste: Nord chiama Sud e Trigilio sindaco di Siracusa -Sicilia Vera.

“Non ci siamo nemmeno seduti”

De Luca ha anche spiegato di aver immediatamente declinato ogni invito dai partiti. “Non è che non abbiamo detto no, non ci siamo nemmeno seduti perché quando – ha detto Cateno De Luca – ti siede si ha l’impressione di un mercato, per cui quanti assessori, quante municipalizzate. Quanto cosa? Se siamo ridotti in queste condizioni, nella maggior parte dei Comuni siciliani ed in Italia è perché spesso si sceglie il cretino o il servo di turno pur di accontentare qualcuno.”

“Porto, Prg e verde”

Il candidato a sindaco di De Luca ha anche esposto alcuni dei punti del suo programma ma, al tempo stesso, ha agitato lo spettro dell’astensionismo, la vera incognita di questa tornata elettorale.

“C’è necessità di un porto a Siracusa – ha detto Roberto Trigilio – così come di un nuovo Piano regolatore risalente ormai a tantissimi anni. Inoltre, questa è una città che ha estremo bisogno di verde e di un sistema di trasporto pubblico che sia finalmente efficiente. E poi ci vuole competenza: è fondamentale che un sindaco comprenda i documenti amministrativi o capisca un bando”.

“Siamo amministratori”

Alla presentazione del candidato a sindaco Trigilio ha preso parte anche il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice. “Nelle scorse elezioni regionali -ha detto Lo Giudice – abbiamo incassato la fiducia dei siracusani ed ora siamo presenti alle comunali. Portiamo il nostro bagaglio di esperienza amministrativa, come è dimostrata nei Comuni dove governiamo. Le persone ci chiedono ordine, pulizia, sicurezza nelle scuole e strade in buone condizioni, non contrassegnate da buche che somigliano a delle voragini”.